15 günde 766 bin talep

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetin dar gelirliler için 15 gün önce müjdelediği ucuz konut kampanyası tam gaz devam ediyor. Başvuruların 15 Ocak'ta sona ereceği konutlar için vatandaştan talep yağıyor. Dün saat 16:00 itibarıyla Ziraat Bankası üzerinden başvuru sayısı 766 bin 205 oldu. Banka ya da e-devlet üzerinden konut almak için başvuru yapan vatandaşların 578 bin 153'ü de başvuru ücretini yatırdı. Toplam başvuruların yüzde 58'inin ise e-devlet üzerinden yapıldığı öğrenildi.Sosyal konuta en çok başvuru İstanbul'da oldu. Arnavutköy'e 67 bin 464, Başakşehir'e 58 bin 178, Tuzla'ya ise 50 bin 669 başvuru geldi. Toplam 178 bin 311 kişinin başvuru yaptığı İstanbul'u, 26 bin 163 başvuruyla Gaziantep Şahinbey takip etti. Vatandaş yatay mimari anlayışla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek konutlardan 3+1 tipinde olanı tercih etti. 2+1 daireler için gelen talep 218 bin olurken, 311 bin kişi tercihini 3+1 evden yana kullandı. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek.2+1 konutlar 894 lira, 3+1'ler ise 1.022 liradan başlayan taksitlerle satılacak. 2+1'ler için 500 lira, 3+1'ler için ise 1.000 lira başvuru bedeli alınacak. Taksit ödemesi sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak. Konutların ihalesi 15 Ocak'tan sonra yapılacak.Sosyal konut projesine başvuran vatandaşlarda aranan şartlar şunlar:T.C. vatandaşı olmak.Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak.TOKİ'den konut satın almamış olması ve Toplu konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olmak.Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak.Başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak.Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL'nın üstünde olmamak.