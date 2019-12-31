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Kredi faiz oranlarında peş peşe indirimleri! , Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik müjdeyi geçtiğimiz cuma günü olarak duyurdu. Albayrak kamu bankalarının (Ziraat, , Vakıfbank) sıfır konutta faizi 0.99'dan 0.79'a indirdiğini açıkladı. Söz konusu haber sonrası konut başta olmak üzere ihtiyaç - faiz oranları araştırmalarını hızlandıran kişiler bankaların uyguladığı güncel oranlar bilgisine ulaşmak istiyor. Uzmanlar yeni yıla girilecek olmasıyla birlikte konut sektörünün hareketleneceğini bunun da ekonomiye olumlu etki edeceğini belirtiyor. Peki Ziraat, Halkbank, Akbank, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların 2020 ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.12.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 09:32
Kredi faiz oranlarında peş peşe son dakika indirimleri! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Ekonomideki olumlu hava kredi faiz oranlarına yansıdı. Bakan Albayrak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak konut kredisi faiz oranının 0.79'a indirildiğini duyurdu. Özellikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar haber sonrası heyecanlanarak hayallerini kavuşmak için araştırmalara başladı. Kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşmak isteyen kişiler bankaların güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını takip ediyor. Diğer yandan uzmanlar benzer bir indirim kampanyasını özel bankaların da yapabileceğini ifade ediyor. Peki ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor?

İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Akbank, GarantiBBVA kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.17
: 1.21
Konut kredisi: 0.79

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Kredi faiz oranlarında peş peşe son dakika indirimleri! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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