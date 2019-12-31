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’de yoğunluğu

’nin ilçesindeki kayak merkezi, tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 31.12.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 16:55
Kartepe’de yeni yıl yoğunluğu

Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe kayak merkezinde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni yıla kayak yaparak girmek isteyen tatilciler, Kartepe'ye adeta akın etti.

Özellikle Suudi Arabistan, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden gelen Arap turistlerin tercihi olan Kartepe'de, otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

İzmit, İstanbul, Sakarya, Yalova gibi illerden gelen günübirlik tatilcilerin de tercih ettiği Kartepe'de, pistlerde kar kalınlığı 40 santime ulaşırken, pistleri dolduranlar kayak ve snowboard yaptı.

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Kartepe’de yeni yıl yoğunluğu
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