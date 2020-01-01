2020 yılbaşında emekli ikramiyesi verilecek mi? Emekliye ne zaman ikramiye verilecek?

Yeni yılın gelmesi için artık sayılı saatler kala milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zam miktarını bekliyor. 3 Ocak tarihinde açıklanması beklenen zam oranı ile birlikte bir diğer merak edilen konu ise emekli ikramiyeleri oluyor. Bilindiği üzere her yıl iki defa emeklilere ikramiye veriliyor. Yeni yılda da verilmeye devam edilecek olan bu ikramiyeler enflasyon ile birlikte gelecek zam ile 2 bin 232 olacak. Hal böyleyken vatandaşların en sık arattığı konu ise 'Emekli ikramiyeleri 2020'de ne zaman verilecek ve Yılbaşında emekliye ikramiye verilecek mi' oluyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

EMEKLİ İKRAMİYELERİ 2020'DE NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli olan vatandaşların büyük bir merakla beklediği konulardan biri de emekli ikramiyelerinin ne kadar olacağı ve bu ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı. Yeni yılın yaklaşmasıyla da aramalar artınca konuya ilişkin bir haber hazırladık. Son iki yılda 4 bin TL ikramiye alan emekliler henüz net bir tarih belli olmamasına karşın, 2020 yılında da Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye alabilecekler.

Emekliler için enflasyon zamlarının ardında bayram ikramiyeleri de zamlı olacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 11.62 olarak belirlendi. Buna göre, emeklilerin ikramiyesi bin liradan bin 116 lira 20 kuruşa toplamda da 2 bin 232 liraya ulaşabilecek.

YILBAŞINDA EMEKLİYE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Bilindiği üzere emekli ikramiyeleri sadece dini bayramlar öncesinde veriliyor. Hal böyleyken, emekliler yılbaşında herhangi bir ikramiye alamayacaklar.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak.

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken; zam oranı beklenti anketine göre yüzde 6.29 olacak. En düşük maaş bin 256 liraya çıkabilecek.

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılacak.

Temmuz-Kasım enflasyonuna göre zam yüzde 4.71'e ulaşırken, beklenti anketine göre yüzde 5.29 olacak.