Türkiye için 2020 enerjik bir yıl olacak

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2020'de enerji alanında atılacak adımların detaylarını SABAH'a anlattı. Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 8 Ocak'ta açılışı yapılacak TürkAkım projesi ile ilgili olarak "2020'de gaz akışına iki liderin katılımlarıyla gerçekleştirilecek törenle başlanacak. Toplamda 31.5 milyar metreküp doğalgazı tüketiciyle buluşturacak olan TürkAkım üzerinden ülkemize de yıllık 15.75 milyar metreküp gaz akışı sağlanacak" dedi.Doğu Akdeniz'de süren çalışmalarla ilgili de konuşan Dönmez, "MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz ile 2 bin 822 kilometrekarede üç boyutlu, Barbaros Hayreddin Paşa ile de 2 bin 879 kilometrekarede iki boyutlu ve 20 bin 200 kilometrekarede üç boyutlu sismik veri topladık. Bu yıl da Piri Reis'in yolundan ilerleyecek, denizlerimizin altının haritasını çıkarmaya devam edeceğiz. Envanterimize katılan Yavuz Sondaj Gemisi'ni KKTC'nin Türkiye Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahasında ilk sondajına uğurladık. Yavuz ve Fatih Sondaj gemilerimiz 2019'da üç sığ deniz sondajını tamamladı ve iki kuyuda daha sondaj çalışmalarına devam ediyorlar. 2020'de ise 5 derin deniz sondajı daha yaparak 'Varsa, mutlaka bulacağız' diyoruz" dedi. Dönmez, Sudan ve Özbekistan'da 4 altın, 1 volfram sahası için arama faaliyetlerine başladıklarını da söyledi.2019'da gerçekleştirilen YEKA-RES 2 yarışmasına gelen yoğun taleplerin Türk enerji piyasasının ne kadar canlı ve dinamik olduğunu bir kere daha gösterdiğini ifade eden Dönmez, şöyle devam etti: "2020'de YEKA'ları daha geniş bir yatırımcı profiline yaymak için Mini YEKA'lara başlıyoruz. Ferrobor tesisinin ihalesini de 2020'de yapmayı düşünüyoruz. Bor nitrür için de ihaleye çıkacağız. Şartname hazırlanacak."DOĞALGAZ depolama tesislerini genişletme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı: "Sultanhanı Tuz Gölü Yer Altı Depolama Tesisimizin 4.2 milyar metreküplük genişletme fazının temelini bu sene attık. Sultanhanı ve Kuzey Marmara Yer Altı Doğal Gaz Depolama tesislerimiz yeni fazlarla birlikte 2023'te 10 milyar metreküp depolamaya ulaşacak. Böylece tükettiğimiz yıllık gazın en az yüzde 20'sini depolayabileceğiz. BOTAŞ'ın Saros Körfezi'nde devreye alacağı üçüncü FSRU tesisimizle önemli bir yatırımı daha devreye alacağız."