Ocak 2020 itibarıyla hangi işletmelerin e-faturaya geçmesi gerekiyor? E-fatura nedir ve kimlere zorunlu?

E-belge dönemi artık vergi alanında da başlıyor. 2020 yılına girmemizle birlikte kademeli olarak hayata geçirilmeye başlanan e-fatura uygulaması on binlerce vatandaşı ilgilendiriyor. Peki, e-fatura nedir ve hangi işletmeler için zorunlu? Elektronik belgeleri düzenleyen '509 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 19 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından vergi işlemlerinde de yeni bir dönemin başlayacağı ilan edilmişti. Bu doğrultuda mükellef gruplarının e-belge uygulamalarına 2020 itibariyle kademeli şekilde geçişleri başlayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan çalışmayla bu alanda da kapsamlı bir e-dönüşüm yaşanacak.

Vergi mükelleflerine yapılan sunumlara göre e-belge sistemi şöyle işleyecek:

İHRACATTA E-FATURAYA NASIL GEÇİLECEK?

İhracat işlemlerinde e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu: e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11'inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar. Bahsi geçenlerin faturalarını 1 Temmuz 2017'de (Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 1 Temmuz 2020'den) itibaren e-fatura olarak düzenlemeleri zorunlu.

E-FATURA KİMLERİ KAPSIYOR?

10 MİLYON TL ÜZERİ SATIŞ HASILATI:2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler. (1 Ocak 2020'den itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorunda),

5 MİLYON TL ÜZERİ SATIŞ HASILATI: 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler. (1 Temmuz 2020'den itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorunda)

TEMMUZDAN İTİBAREN: 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler. (ilgili hesap dönemini izleyen yılın 7. ayının başından itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorunda)

LİSANS ALANLAR

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listedeki mallarla ilgili faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alan mükellefler (bayilik lisansı alanlar dahil) mükellefler. (2019'da lisans alanlar 1 Temmuz 2020'den itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda lisans alanlar ise lisans alımının gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorunda)

ÖTV 3 SAYILI LİSTE

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler. (Bu işlemleri 2019'da gerçekleştirenler 1 Temmuz 2020'den itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorunda)

HİZMET SAĞLAYICILAR

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları. (2019'da mükellefiyeti bulunan aracı hizmet sağlayıcıları 1 Temmuz 2020'ye kadar, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde e-fatura uygulamasına geçmek zorunda)

İNTERNET SİTESİ SAHİPLERİ

İnternet ortamında, gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul vemotorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları. (2019'da mükellefiyeti bulunanlar 1 Temmuz 2020'ye kadar, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde e-fatura uygulamasına geçmek zorunda)

KOMİSYONCU VE TÜCCAR

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre, komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler. (2019'da mükellefiyeti bulunanlar 1 Ocak 2020'ye kadar, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde e-fatura uygulamasına geçmek zorunda)