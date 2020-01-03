Mobilyacılar bayram etti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesi mobilya sektöründe bayram havası yarattı. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, indirim kararıyla birlikte 2020'nin çok daha pozitif geçmesini umduklarını ifade etti. Güleç, "Mobilya ihracatında 2020 hedefimiz 5 milyar dolar, iç pazarda ise 55 milyar TL'lik bir işlem hacmi bekliyoruz. Hemen senenin başında böylesine bir kararın alınması hem iç pazara hem de ihracatta olumlu katkısı olacaktır" diye konuştu.Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı ise, "Mobilya sanayimiz adına yılın ilk müjdesini aldık. Hazine ve Maliye Bakanımız yaptığı açıklama ile yeniden yüreğimize su serpti" dedi. Balcı, 2019 yılı içerisinde belli periyodlarda uzatılan KDV indiriminin 2020 yılında artık yüzde 8 bandında sabitlenmesini istediklerini vurgulayan Balcı, "2019'da bir önceki yıla oranla yüzde 9 bandında ihracatta yükselişe geçti. Katma değeri yüksek olan mobilyada, 2020 yılı hedeflerimizi de bu doğrultuda daha yüksek tutuyoruz ve yüzde 25 oranında ihracat rakamlarına ulaşmayı planlıyoruz. 2023 yılı vizyonu kapsamında ise ülkemizin sektörümüzün adında milli ihracat hedefi 10 milyar dolar düzeyinde olacaktır" ifadelerini kullandı. Balcı, KDV indirimi ile sektörün, istihdama daha çok yatırım yapacağını dile getirdi.MOBİLYA Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan Türkiye'de yıllık mobilya satışının 40 milyar TL olduğunu ancak sektörün ağustosla birlikte bir küçülme yaşadığını ve bu küçülmenin yüzde 40-50 dolaylarında olduğunu söyledi. Gürcan, "Ekonomimizde yerli ve milli atılımlar yapılırken, üretime ağırlık verilirken bakanlığımız tarafından KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi sektörümüzü sevindirdi" diye konuştu. Gürcan, KDV indirimiyle 50 milyar TL'lik bir satış yakalayabileceklerinin altını çizdi.İstikbal, Bellona ve Mondi markaları ile Türkiye'nin en büyük mobilya sanayicilerinden Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Bakanımız bugün KDV'nin kalıcı olarak inmesi yönündeki haklı talebimizi kabul ederek sektörümüzü 2020 yılına büyük bir müjde ile başlatmış oldu. Ülke ekonomimize ve sektörümüze çok ciddi fayda sağlayacak" dedi.

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