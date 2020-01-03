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SABAH editörünün acı günü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Ekonomi
Giriş Tarihi: 3.1.2020
SABAH editörünün acı günü
SABAH Gazetesi Ekonomi Servisi Editörü Barış Ergin'in 70 yaşındaki babası Sait Ergin geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti. Barış Ergin'in 70 yaşındaki babası Sait Ergin soğuk algınlığına bağlı geçirdiği grip nedeniyle Gaziosmanpaşa Medical Park Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi görürken kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo yapılan Sait Ergin, bir süre sonra kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybetti. Ergin'in cenazesi dün Okmeydanı Cemevi'nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Barış Ergin'i, Sabah Gazetesi yöneticileri, çalışma arkadaşları ve aile yakınları yalnız bırakmadı.
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SABAH editörünün acı günü
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