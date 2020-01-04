Cep telefonu ve tablette taksit 3 ay olacak

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tüketici kredilerinde vade sınırlamasına gidiyor. Buna göre, cep telefonu ve tablet alımı için kullanılan kredilerin vadesinin 6 aydan 3 aya indirilmesi planlanıyor.Kurum, bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına yönelik iki taslak yönetmelik yayınladı. Buna göre, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 3 ayı, fiyatı 3.500 TL'ye kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3.500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 3 ayı aşamayacak.