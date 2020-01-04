Çiftçiye büyük destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ziraat Bankası'nın "alışılmışın dışında zirai krediler" kullandıracağına yönelik sözlerinin ardından ilk adım atıldı. Düşük faizli kredilerde limit artarken faiz oranları belirli kriterlere göre uygulanacak. Tarımsal üretime yönelik işletme ve yatırım kredilerinde faizler düşürüldü. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri faiz indiriminde bölge yatırımı, yurtiçinde doğan hayvan alımı ve kullanımı, kendi yemini üretme ve mera kullanımı, jeotermal enerji kullanımı, genç çiftçi, kadın çiftçi ve benzeri kriterleri dikkat alacak.Cumhurbaşkanlığı Kararı ile daha önce tarımsal kooperatiflere verilen düşük faizli krediler artık tarımsal amaçlı üretici birliklerini de kapsayacak.Üretici, sözleşmeli üretim yapan, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birlikleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve yalnızca lisanslı depo yatırımı yapan kamu kurumlarıyla ile bunların iktisadi işletmeleri, 31 Aralık 2022'ye kadar indirimli kredi kullanabilecek. Türkiye'deki tarımsal üretim faaliyetleri için yatırım ve işletme kredisi verilecek. Üretim çeşidine göre, 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişen üst limitteki krediler için yüzde 25-75 oranında faiz indirimi uygulanacak. Özellikli kriter olarak belirlenen şartları sağlayan üreticiler, ek olarak yüzde 10 faiz indiriminden faydalanabilecek. Uygulanacak toplam indirim oranı yüzde 100'ü aşamayacak. Yatırım ve işletme kredisi faiz indirimi yüzde 50 olacak.

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