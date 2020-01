Cumhuriyet tarihi rekoru

İhracat küresel ticaretteki zorluklara rağmen 2019'da Cumhuriyet tarihi rekorunu tazeleyerek, yüzde 2.04 artışla 180.5 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 9 azalarak 210.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı yüzde 44.9 düşerek 29.9 milyar dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 9.3 puan artarak yüzde 76.5'ten 85.8'e yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla aralık ayı dış ticaret verilerini Ankara'da açıkladı.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre aralıkta ihracat yüzde 4.87 artışla 15 milyar 385 milyon dolar oldu. Tüm zamanların en yüksek aralık ayı ihracatına ulaşıldı. 2019'un tamamında ihracat, 180 milyar 468 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihi rekorunu tazeledi.







ŞAMPİYON OTOMOTİV

Geçen yıl ihracatın yıldızı 30.5 milyar dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Onu 20.5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 17.7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. 2019'da en fazla ihracat artışı yüzde 34.6 ile savunma ve havacılık sanayisinde gerçekleşti. Toplam ihracatın yüzde 76.6'sı sanayi grubundan geldi. 2019'da en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı İngiltere, İtalya, ABD ve İspanya izledi. Aralıkta 2.5 milyar dolarla yine otomotiv sektörü öne çıktı. Onu kimyevi maddeler ve hazır giyim takip etti. Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında birinci sırada yüzde 44.3 pay ile AB yer aldı. İhracatta Ortadoğu ülkelerinin payı 6 puan artışla yüzde 21.5'a yükseldi. TİM'in açıklamasına göre, TL ile ihracat 4.6 milyar TL'ye ulaştı. TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 179 oldu.

Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta Cumhuriyet rekoru geldi

NET İHRACATIN BÜYÜMEYE KATKISI 4.7 PUAN

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin dünya sıralamasında ihracat artış oranıyla 7'nci sıraya geldiğini belirtirken, "Değer bazında ihracat artışında dünyada 5'inci ülkeyiz" dedi. Net ihracatın büyümeye katkısının 2019 ilk üç çeyrek verileri itibarıyla 4.7 puan olduğunu söyleyen Pekcan, "Bu Türkiye'de son 18 yılda yürütülen dış ticaretin ülkenin büyümesinde ulaşılan en büyük katkıdır. Euro/dolar paritesinin de ihracatımıza 4.5 milyar dolarlık negatif etkisi söz konusu olmuştur" diye konuştu. 1 Ocak itibarıyla Destek Yönetim Sistemi'ni devreye aldıklarını kaydeden Bakan Pekcan, bakanlıktan alınacak destek için online olarak sistem üzerinden müracaat edip, belgeleri ibraz ederek sonuçlandırılabileceğini kaydetti. Pekcan, Eximbank'tan finansman desteği alanların sayısının 2020'de 13 binin üzerine çıkacağını söyledi.







HER KÖŞEYE BAYRAĞI TAŞIYACAĞIZ

TİM Başkanı İsmail Gülle "Küresel ticaretteki tüm zorluklara rağmen her ay 2019 yılını Cumhuriyet rekoruyla taçlandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2020 yılı dünyanın her köşesine bayrağımızı taşıyacağımız; her anını, Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye için değerlendireceğimiz bir yıl olacak" dedi. 40 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Gülle, "1 milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayımızı ise 18'de koruduk. 2019 yılında Trabzon ilimiz, 1 milyar dolar barajını aşmayı başaran illerimiz arasına katıldı" dedi. Gülle, TİM ve birliklerinin araçlarının tamamını, yerli otomobilze dönüştürme sözü de verdi.