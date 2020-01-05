Çocuk bakıcılığına Amerikan modeli

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BUGÜN NELER OLDU

çok yaygın olan çocuklara evde bakım hizmeti Türkiye'de de başladı. Genç girişimci Ayda Kılınç tarafından kurulan evimdebak.com adlı internet sitesi, İstanbul'da Tuzla'dan Büyükçekmece'ye kadar olan tüm ilçelerde ve Türkiye genelinde 18 ilde hizmet veriyor. Gençlerin istihdam edildiği evimdebak.com ile üniversiteli gençlere iş imkânı sağlanıyor. Amerikan usulü bu sistemle, aileler kendilerine uygun ve her türlü güvenlik taramasından geçmiş olan kişilerin profillerine bakarak seçim yapabiliyor.