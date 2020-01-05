Son dakika: Brüt asgari ücret ne kadar? 2020 asgari ücret brüt kaç TL oldu?

Yeni yıl ile birlikte enflasyon verilerinin açıklanması sonrası karara bağlanan görüşmeler neticesinde asgari ücret zam oranı belli oldu. Bakan Selçuk'un açıkladığı rakamların ardından AGİ, net asgari ücret ve 2020 brüt asgari ücret miktarı da kesinleşmiş oldu. Aralık ayında belli olan zam miktarlarının ardından vatandaşlar, "Asgari ücret brüt ne kadar, kaç TL" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Haberimizde, asgari ücret ile ilişkili tüm rakamları kolayca öğrenebilirsiniz.

2020 ASGARİ ÜCRET BRÜT NE KADAR, KAÇ TL?

Açıklanan resmi rakamlara göre 2020 brüt asgari ücret 2 bin 943 lira olarak belirlendi.

Peki, diğer kritik miktarlar neler? İşte yanıtı...