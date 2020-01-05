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Son dakika: Brüt ne kadar? 2020 asgari ücret brüt kaç TL oldu?

... 2020'ye girmemizle birlikte , AGİ, emekli maaşı ve enflasyon verileri gibi birçok kritik ücret ve rakam da belli oldu. 2020 asgari ücret zam miktarının açıklanması ile birlikte vatandaşlar Asgari ücret brüt ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren rakamlar resmi olarak detaylı bir şekilde açıklandı. Peki, 2020 asgari ücret brüt ne kadar, kaç TL? Haberimizde, Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan 2020 asgari ücret zam oranı ve brüt asgari ücret miktarı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.1.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 18:26
Son dakika: Brüt asgari ücret ne kadar? 2020 asgari ücret brüt kaç TL oldu?

Yeni yıl ile birlikte enflasyon verilerinin açıklanması sonrası karara bağlanan görüşmeler neticesinde zam oranı belli oldu. Bakan Selçuk'un açıkladığı rakamların ardından AGİ, net asgari ücret ve 2020 brüt asgari ücret miktarı da kesinleşmiş oldu. Aralık ayında belli olan zam miktarlarının ardından vatandaşlar, "Asgari ücret brüt ne kadar, kaç TL" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Haberimizde, asgari ücret ile ilişkili tüm rakamları kolayca öğrenebilirsiniz.

2020 ASGARİ ÜCRET BRÜT NE KADAR, KAÇ TL?

Açıklanan resmi rakamlara göre 2020 brüt asgari ücret 2 bin 943 lira olarak belirlendi.

Peki, diğer kritik miktarlar neler? İşte yanıtı...

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Son dakika: Brüt asgari ücret ne kadar? 2020 asgari ücret brüt kaç TL oldu?
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