217 işletmeye 495 helal belgesi

BUGÜN NELER OLDU

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Helal belgelendirme alanında faaliyet gösteren tek devlet kurumunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) olduğunu, özel firmaların da bu alanda faaliyet gösterdiğini kaydetti. Helal Belgesi'ne olan talebin her geçen gün arttığını belirten Pakdemirli, bu belgeyi alan 217 işletmeye 495 belge verildiğini bildirdi. Bu arada Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği'nin verilerine göre 2023'e kadar helal gıda üretim ve ihracatını yapacak firma sayısının toplam firma sayısının yüzde 70'ine ulaşacak ve ihracat ise 10 milyardan 15 milyar dolara yükselecek.