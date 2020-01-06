Fındık ihracatı 300 tona yükseldi

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Türkıye'nın en önemli tarımsal ihraç ürünü olan ve dünya üretiminin de büyük kısmının gerçekleştirildiği fındıkta, 2019 yılı dış satımında tüm zamanların rekoruna imza atıldı. Yaklaşık 320 bin ton iç fındık ihraç edildi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 2019'da yaklaşık 640 bin kabukluya tekabül eden 319 bin 772 ton iç fındığın ihraç edilerek karşılığında 2 milyar 28 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını bildirdi. Edip Sevinç, bir önceki yılı oluşturan 2018'de ihraç miktarının 279 bin 250 ton iç fındık, karşılığında da elde edilen dövizin ise 1 milyar 635 milyon dolar olduğunu hatırlatarak, "Buna göre miktar bazında yüzde 14.5 artış sağlandı" dedi.