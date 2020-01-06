Otomotiv 2020’de hedef büyüttü

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OTOMOTIV pazarının tarihinin en zorlu dönemlerinden biri olan 2019'u yüzde 23'lük küçülmeyle kapattı. Yılın ilk yarısında ÖTV desteği ve hurda indirimi pazarı ayakta tuttu. Son çeyrekte ise taşıt kredi faizlerindeki indirimle birlikte talep canlandı. Beklentilerin üzerinde gelen yoğun talep nedeniyle birçok markanın stokları tükendi. Yıl sonunda 300-350 bin adetlik pazara göre planlama yapan markalar, talebe cevap veremediler. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'da yüzde 22.85 azalarak 479 bin 60 adede indi. Otomobil satışları, yüzde 20.37 düşüşle 387 bin 256 adede geriledi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 31.8 azalarak 91 bin 804 adet oldu. Otomotiv sektörü 2020'ye umutlu girdi. Markaları bir çatı altında toplayan Otomotiv Distribütörleri Derneği, pazarın 525-575 bin adet seviyesinde gerçekleşmesi yönünde tahmin yapıyor. Ancak piyasanın beklentisi daha yüksek. Otomotivciler 600 bin ve üzerinde bir pazar bekliyor. Auto Ajans araştırmasına göre 2019'da şunlar yaşandı.TÜRKIYE bir sedan pazarı. Ancak 2019'da sedanların pazar payı ilk kez yüzde 50'nin altına inerek yüzde 49.9 olarak gerçekleşti. Bu dönemde 193 bin 82 adet sedan satıldı. Tüm dünyada olduğu gibi SUV modellerin payı ise arttı. 2019'da 98 bin 509 adet SUV satıldı. SUV'ların pazar payı yüzde 25.4'e çıktı. Hatchback otomobillerin payı ise yüzde 20.9 olarak gerçekleşti.2019'DA hibrit satışları rekor seviyede arttı. Türkiye'de üretilen modellerin rüzgârıyla hibrit satışları yüzde 207.1 artışla 11 bin 974 adede ulaştı. 2018'de hibrit pazarı 3 bin 899 adet düzeyinde gerçekleşmişti. Hibridin pazar payı yüzde 0.80'den yüzde 3.09'a çıktı.LÜKS otomobil pazarında liderlik el değiştirdi. 2019'da Audi, BMW ve Mercedes-Benz arasında sıyrılıp pazar lideri olmayı başardı. Audi, 2019'da 10 bin 24 adet satış gerçekleştirdi. Onu 9 bin 862 adetle Mercedes-Benz izledi. BMW is2019'DA binek otomobil ve hafif ticari araç pazarında yeni bir lider ortaya çıktı. Fiat 10 yıl aradan sonra toplam pazarda ilk sırada yer aldı. 2018'e göre satışlarını yüzde 8.8 artıran Fiat, 2019'da 76 bin 251 adetlik satışa imza attı. Marka en son 2009'da 95 araç farkla Ford'u geçerek liderliği yakalamıştı. Fiat'ı Renault (64.977 adet), VW (48.996 adet), Ford (47.107 adet), Peugeot (28.861 adet) takip etti.BINEK otomobil pazarında lider değişmedi, Renault 60 bin 668 adetle ilk sırayı alırken, 20'nci kez binek otomobil liderliği unvanını aldı. Fiat (57.161 adet), VW (38.820 adet), Toyota (23.362 adet), Peugeot (23.057 adet), Hyundai (22.786 adet), Honda (20.354 adet), Dacia (17.533 adet), Opel (16.689 adet), Ford (15.701 adet) ilk 10 arasına giren markalar oldu.HAFIF ticari araç pazarı yüzde 31.8 daralarak 91 bin 804 adede indi. Uzun yıllardır pazar liderliğini elinde bulunduran Ford, 31 bin 405 adetle unvanını bırakmadı. Lideri, Fiat (19.090 adet), VW (9.676 adet), Peugeot (5.804 adet), Mercedes- Benz (5.074 adet), Renault (4.309 adet), Citroen (3.206 adet), Dacia (2.473 adet), Mitsubishi (1.880 adet), Kia (1.355 adet) izledi.HEM iş hem hobi amaçlı kullanılan pick-up'ların satışları 2019'da 7 bin 59 adette kaldı. 2018'de 14 bin 521 adet pick-up satışı gerçekleşmişti. Mitsubishi L200 1.878 adetle liderliği elde ederken, Nissan Navara (1.087 adet), Toyota Hilux (939 adet), Ford Ranger (899 adet), Mercedes X-Class (794 adet), VW Amarok (619 adet), Isuzu D-Max (523 adet), Fiat Fullback (60 adet) lideri takip etti.