Wi-Fi şifrenizi paylaşmayın!

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Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, internet abonelerinin Wi-Fi şifresini herkesle paylaşmaması gerektiğini, aksi halde bu Wi-Fi adresi üzerinden suça neden olan tüm işlem ve paylaşımlarda şifreyi paylaşan internet abonesinin de sorumlu olduğunu bildirdi. Önal, Yargıtay'ın sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişilerle birlikte, bilgisayarın internete bağlandığı hat sahibinin de manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetmesine dikkati çekerek, bazı uyarılarda bulundu. Önal, internet abonelerinin dijital ortama bağlanırken çıkış yaptıkları IP adreslerinin kullanıcıların dijital kimlikleri olduğunu belirterek, şifrelerin başkalarıyla paylaşılmasıyla, internetteki kimliklerin de paylaşılmış olduğunu söyledi.