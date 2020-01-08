Çocuklara eğitimi robotlar verecek

BUGÜN NELER OLDU

Robotların hep işimizi elimizden alacağını konuşuyoruz. Oysa robotların kişisel bakım, asistanlık ve çocuklara kodlama eğitimi verdiği örnekler fazla anlatılmıyor. CES 2020'de en dikkat çeken ürünlerin başında eğitim robotları geliyor. CES Fuarı'nda tanıtılan eğitim robotları çocukların eğlenirken, kodlama yapmasını da sağlıyor. Clicbot, çocuklarla birlikte yürüyen, kahvesini tutan, duvara tırmanan, dans eden bir eğitim robotunun örneği oldu. Samsung da evin her yerinde kişisel bakım ve ihtiyaçlara tepki veren küçük, tenis topu gibi yuvarlanan robot Ballie'yi ilk kez CES 2020'de tanıttı.Ballie robotu yapay zeka ile çalışıyor. Amazon Alexa, Google Asistan ve Apple Siri gibi sanal asistanlar da kişisel bilgilerimiz ve alışkanlıklarımızla ilgili pek çok veriye sahip oluyor.