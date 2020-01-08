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! Dolar/TL fiyatları ne kadar? 8 Ocak Çarşamba 2020 , kaç TL?

Döviz kurlarında yaşanan anlık değişimler ve gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ile başlayan ABD-İran gerginliği dolar fiyatlarını da etkiliyor. Son olarak sabah saatlerinde dünya ajanslarının geçtiği son dakika haberinde İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD’nin Irak’taki iki üssünü füzelerle vurduğu belirtildi. Orda Doğu’da yaşanan bu gerginlik dolayısıyla Dolar ve Euro’da da hareketlilik yaşanıyor. Peki, oldu? 8 Ocak Çarşamba 2020 , kaç TL? Sabah.com.tr olarak ayrıntıları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 8.1.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 11:06
SON DAKİKA! Dolar/TL fiyatları ne kadar? 8 Ocak Çarşamba 2020 Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL?

Dolar ve Euro fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da ABD ile İran arasında gerginlik sürüyor. Bu durum döviz kurlarını da doğrudan etkileyen konular arasında yer alıyor. Bu noktada ellerinde döviz bulunduran vatandaşlar 'Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL' sorusunun yanıtını araştırıyor. Bölgedeki gerginliğin sürmesine bağlı olarak önümüzdeki günlerde kurdaki hareketliliğin devam etmesi bekleniyor. Öte yandan uzmanlar Dolar ve Euro konusunda beklemenin daha doğru olacağını belirtirken, bu süreçte altının yükseleceğine kesin gözüyle bakıyorlar. Haberimizin içerisinden Dolar/TL bugün ne kadar oldu ve 8 Ocak Çarşamba Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR OLDU?

Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerini vurmasının ardından dolar/TL piyasalarda 5,98 civarında hareket ediyor.

Euro/TL de 6,65 seviyesinde işlem görüyor.

İran'ın gerçekleştirdiği misillemenin ardından dolarda henüz hızlı bir tepki olmadı. Bu noktada gözler Orta Doğu'ya çevrilirken, gerginliğin gidişatına göre kurdaki hareketlilik de yön kazanacak.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Öte yandan Orta Doğu'da yaşanan gerginliğin en önemli etkilerinden bir tanesi de altın üzerinde olacak. Uzmanlar bu noktada altın fiyatlarında artış beklerken, altının gramı güne 306 lira civarında başladı.

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