MESA 11 projeye başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

MESA Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, inşaat sektöründe 2018'in son çeyreğinde başlayan daralma sürecinin geride kaldığını belirterek, ekonomideki iyileşme ve konut kredi faizlerindeki düşüşle sektörde hareketliliğin başladığını söyledi.Boysanoğlu, "Yıl sonunda 500 bini yeni, 700 bini ikinci el olmak üzere yaklaşık 1.2 milyon adet konut satışı gerçekleşeceğini öngörüyorum. Bu yaklaşık 105 milyar dolarlık bir büyüklüğü gösterir" dedi. 2020'de 8'i yurtdışında, 3'ü İstanbul'da 11 projeye başlayacaklarını belirten Mesa Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mert Boysanoğlu ise "Yurtiçinde toplam 8.3 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 9 projemizde satışlarımız devam ediyor. Yurtdışı projelerimiz ise Rusya, Almanya, Polonya, Sırbistan, Özbekistan'da olacak" diye konuştu.