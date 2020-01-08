Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni için geniş güvenlik önlemi alındı

doğal gaz boru hattı açılış töreni için geniş güvenlik önlemi alındı

'nın doğal gazını 'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek doğal gaz boru hattının açılış töreni dolayısıyla 7 bin 200 polis görev yapıyor.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.1.2020 12:10

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov'un katılacağı açılış tören için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Tören öncesi ve süresince yabancı devlet büyüklerinin konakladığı oteller, geçecekleri güzergah ve kongrenin yapılacağı merkezde 300'ü özel harekat, 30'u bomba inceleme ve imha uzmanı olmak üzere 7 bin 200 emniyet personeli görev yapıyor.

Ayrıca polis ekiplerine, 3 polis helikopteri, 4 deniz botu, 4 özel eğitimli köpek ve 30 zırhlı araç da destek veriyor.

Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün uzman ekiplerinin de çeşitli noktalarda sivil olarak güvenlik önlemi aldığı, şüpheli görülen şahıslar üzerinde profilleme ve risk analizi çalışmaları yaptığı öğrenildi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni için geniş güvenlik önlemi alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN