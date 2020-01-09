50 bin kamu lojmanı satılıyor

Hükümet kamu lojmanlarının satışı için harekete geçti. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 218 bin 575 adet genel bütçeli idarelere tahsisli, 30 bin 939 adet de diğer idarelere tahsisli olmak üzere kamuda toplam 249 bin 514 adet lojman bulunduğunu bildirdi. 5 ilde satış ihalesi için talimat verildiğini söyleyen Kurum, 37 ilde değerleme işlemlerinin sürdüğünü kaydetti. 2020'de 50 bin lojmanın satışı öngörülüyor. Kamu lojmanları satışından beklenen gelir ise 1.2 milyar TL.Bakan Kurum'un verdiği bilgiye göre, ilk etapta kat mülkiyeti/irtifakı olan 5 bin lojmanın satışı planlanıyor. Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Mersin olmak üzere 5 ildeki lojmanların satış ihalesi için talimat verildi. 37 ilde de satış için lojmanlarda değerleme işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.Bakan Kurum, kamu lojmanlarından savunma, güvenlik ve adalet hizmetlerinde çalışan personelin kullandığı konut sayısının yaklaşık 140 bin adet olduğunu belirtirken, kampus alanında kalan ya da hizmet binaları ile bütünlük içinde olan yaklaşık 59 bin adet lojman bulunduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU