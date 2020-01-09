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Bakan Albayrak'tan esnaf ziyareti

'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı , iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldikten sonra Sivas Belediyesini ziyaret etti. Albayrak, belediye ziyaretinden sonra kenttin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesinde bulunan esnafı gezdi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 9.1.2020 16:57
Bakan Albayrak'tan esnaf ziyareti

Sivas'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, girdiği bir fırında kendisine ikram edilen pideyi gazetecilerle paylaştı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından Bakan Albayrak'a isminin yazılı olduğu Sivasspor forması hediye edildi. Albayrak, belediye ziyaretinden sonra kenttin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesinde bulunan esnafı gezdi. Albayrak, girdiği bir fırında kendisine ikram edilen sıcak pideyi gazetecilerle paylaştı. Albayrak, bu sırada Sivas Valisi Salih Ayhan'ın "Sivas'ın Katmeri Konya'nın pidesinden daha güzeldir" sözlerine karşılık, "Şimdi de Sivas Konya krizi çıkmasın" demesi çevredekileri güldürdü.

Albayrak, esnaf ziyaretlerinin ardından Sivas'tan karayolu ile Tokat'a hareket etti.

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Bakan Albayrak'tan esnaf ziyareti
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