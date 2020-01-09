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’e 20 milyon TL destek

Giriş Tarihi: 9.1.2020
Doğu Karadeniz’e 20 milyon TL destek
DOĞU Karadeniz Kalkınma Ajansı(DOKA), bölgenin tarihi ve kültürel varlıklarını korumak, yöresel zenginliklere sahip çıkmak ve doğal güzellikleri ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanacak projelere 20 milyon lira verecek. Bu çerçevede, 10 milyon TL bütçeli Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı ile 50 bin liradan, 500 bin liraya kadar destek sağlanacak. Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı'nın bütçesi 5 milyon TL olarak belirlendi. Bu programdan faydalanmak isteyenlerin projelerine 20 bin TL'den 400 bin TL'ye kadar destek sağlanacak. Yeşil Yol güzergâhındaki Kültür-Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 2. Etap programlarına 5 milyon TL bütçe ayrıldı. Bu projelere 250 ila 750 bin TL arasında destek verilecek.
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