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ABD Başkanı 'tan açıklamaları geldi, dolar çakıldı! , kaç TL? İşte detaylar

Dolar fiyatlarında yaşanan gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Orta Doğu’da ABD ile İran arasında Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ile başlayan gerginlik neticesinde kur da dalgalanmalar yaşanıyor. Hal böyleyken, ellerinde döviz bulunduran vatandaşlar , kaç TL? sorusunun yanıtını araştırıyor. Dün akşam ABD başkanı ’ın gündeme ilişkin yaptığı açıklamalar neticesinde ABD doları sert bir düşüş yaşadı. Yapılan bu toplantının ardından vatandaşlar ‘Dolar/TL bugün ne kadar?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimiz içerisinden güncel dolar ve Euro fiyatlarına ulaşabilir, anlık son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 9.1.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 08:32
ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklamaları geldi, dolar çakıldı! Dolar fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte detaylar

Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Orta Doğu'da İran ile ABD arasında yaşanan gerginliğin etkileri kur üzerinde devam ediyor. İranlı General Kasım Süleymani'nin Trump'ın emriyle öldürülmesinin ardından İran'da cevap vermekte gecikmemiş ve Irak'ta bulunan iki ABD üssüne balistik füzelerle saldırı düzenlemişti. Hal böyleyken, ABD Başkanı Donald Trump dün akşam saatlerinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump'ın gerilimi düşürme çağrısında bulunması ile birlikte dolar fiyatları aşağıya doğru sert bir ivme kazandı. Peki, dünyanın kilitlendiği son dakika haberinin ardından dolar ne kadar, kaç TL oldu? Haberimizde dolar fiyatları ve güncel döviz kurları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR? SON DAKİKA DOLAR VE EURO FİYATLARI 9 OCAK PERŞEMBE 2020

İşte 9 Ocak 2019 Perşembe tarihli güncel döviz kurları ve canlı dolar fiyatları...

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ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklamaları geldi, dolar çakıldı! Dolar fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte detaylar
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