ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklamaları geldi, dolar çakıldı! Dolar fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte detaylar

Döviz kurlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Orta Doğu'da İran ile ABD arasında yaşanan gerginliğin etkileri kur üzerinde devam ediyor. İranlı General Kasım Süleymani'nin Trump'ın emriyle öldürülmesinin ardından İran'da cevap vermekte gecikmemiş ve Irak'ta bulunan iki ABD üssüne balistik füzelerle saldırı düzenlemişti. Hal böyleyken, ABD Başkanı Donald Trump dün akşam saatlerinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump'ın gerilimi düşürme çağrısında bulunması ile birlikte dolar fiyatları aşağıya doğru sert bir ivme kazandı. Peki, dünyanın kilitlendiği son dakika haberinin ardından dolar ne kadar, kaç TL oldu? Haberimizde dolar fiyatları ve güncel döviz kurları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR? SON DAKİKA DOLAR VE EURO FİYATLARI 9 OCAK PERŞEMBE 2020

İşte 9 Ocak 2019 Perşembe tarihli güncel döviz kurları ve canlı dolar fiyatları...