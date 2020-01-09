Ziraat Katılım da indirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Şırnak'ta açıkladığı konut sektörünü canlandıracak hamleye bir banka daha katıldı. Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranını aylık yüzde 0.79'a düşürdüğünü duyurdu.Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını yüzde 0.79 olarak uygulayacak. Söz konusu konut finansmanı kapsamında, konutun tespitinde, "konut üreticisi (müteahhit ve/ veya yüklenici firma) tarafından ilk kez satışa konu edilen" koşulu aranacak.Kamu bankaları, geçen yıl ağustos ayının başında konut kredisinde aylık faiz oranını 15 yıl vadeye kadar yüzde 0.99'a indirmişti. 2019'a yüzde 2'ye yaklaşan konut kredisi faizlerinin kamu bankaları aracılığıyla yüzde 0.99'a düşürülmesi hamlesine özel bankaların çoğu da dahil olmuştu. Bu faiz hareketi, özellikle ikinci el konut satışlarında hissedilmişti. Aralıkta Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yeniden harekete geçmişti. Sıfır konutlarda kredi faizini yüzde 0.99'dan 0.79'a indirmişlerdi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son konut satışı verisi olan kasım ayında, Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 artarak 48 bin 909 olmuştu.Ancak ikinci el konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83.3 artış göstererek 89 bin 463 olarak gerçekleşmişti. Yeni teşvik sayesinde bu oranların tam tersi bir seyir izlemesi bekleniyor.

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