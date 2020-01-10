Borsa 22 ayın zirvesinde dolar ve faiz çakıldı

BUGÜN NELER OLDU

ABD ile İran arasındaki gerilimin düşmesine yönelik işaretlerin jeopolitik riskleri azaltması, Türkiye piyasalarını adeta şaha kaldırdı. Borsa İstanbul'da yüzde 4.53 yükselen endeks 117 bin 790 puanla 22 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Borsa İstanbul, dün dünyanın en fazla yükselen piyasası olurken 700 milyon liranın üzerinde net yabancı girişi gerçekleşti. 20.2 milyar TL ile işlem hacmi rekoru kırıldı. Türk varlıklarına olan ilgi döviz piyasasına da yansıdı. Dolar 5.88 TL'nin altına inerek son 25 günün en düşük seviyesini gördü. TL, son iki günde dolar karşısında yüzde 1.8 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. Türkiye'nin risk primini gösteren 5 yıllık CDS'ler 272 dolarla 31 Mayıs 2018'dan bu yana en düşük seviyeye indi. 2 yıllık gösterge tahvilin faizi ise 26 baz puan azalarak yüzde 11.56'yı test etti. Ağustos 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.