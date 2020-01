Kongre şirketleri buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu toplantı ve etkinlik sektörü profesyonelleri ACE of M.I.C.E. EXHIBITION by Turkish Airlines'ta buluşacak. ACE of MICE fUARI 22-24 Ocak tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak. Kongre, toplantı ve etkinlik sektörü profesyonelleri ACE of MICE kapsamında yedinci kez bir araya gelecek. Uluslararası Hosted Buyer Programı kapsamında yurtdışı pazardan katılacak 230 uluslararası şirket fuar kapsamında katılımcılarla görüşecek. 3 gün boyunca, fuara 15 binden fazla profesyonel ziyaretçinin katılım göstermesi bekleniyor.