Aleksander Novak: Rusya Federasyonu Enerji Bakanı

Enerji sektörü, Rusya Federasyonu'nun dış ekonomik faaliyetlerinin ve uluslararası işbirliğinin en önemli alanlarından biridir.Türkiye Cumhuriyeti dâhil olmak üzere stratejik ortaklarımızla aramızdaki ticaretin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde yaygın olarak yararlandığımız Rusya'nın enerji kaynakları, yüksek ihracat potansiyeline sahiptir.TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, Rusya ile Türkiye'nin enerji alanında hayata geçirdiği ortak projelerin en gözdesidir.Bugün itibarıyla Türkiye, Rus doğalgazının en büyük alıcılarından biridir. 2018 rakamlarına göre Türkiye, BDT dışındaki ülkeler arasında bu hammaddenin temini bakımından ikinci sırada yer almaktadır.Bununla birlikte, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'nın genelinde doğalgaza duyulan talebin istikrarlı bir şekilde artması beklenmektedir.Bu bağlamda, yıllık 31,5 milyar metreküp kapasitesiyle TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı'nın hem Türkiye'nin, hem de Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin enerji güvenliğine önemli bir katkı sağlayacağından ve küresel enerji sürdürülebilirliğini artıracağından eminiz.Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen uzun vadeli istikrarlı doğalgaz temini, Rusya'nın her daim güvenilir bir gaz tedarikçisi olduğunu ve tüketicilere düzenli olarak yüksek verimlilikte çevre dostu yakıt sağladığını, gerektiğinde doğrudan doğalgaz iletim güzergâhlarını kullanarak sözleşme yükümlülüklerini daima büyük bir sorumlulukla yerine getirdiğini kanıtlamaktadır.TürkAkım gibi büyük ölçekli bir altyapı projesinin, Rusya ile Türkiye'nin enerji alanındaki ilişkilerinin temelini ve Türkiye'nin uluslararası enerji alanındaki rolünü nesiller boyunca sağlamlaştıracağına, nesiller boyunca güvenilir gaz temini sağlayacağına, Türk ekonomisinin ve sanayisinin çevreci gelişimi üzerinde olumlu etki yaratacağına ve dost ülkelerimizin daha da yakınlaşmasına vesile olacağına inancım tam.

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