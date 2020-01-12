Ayder’de kentsel dönüşüm çalışmaları başladı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Yaylada öncelikle kanalizasyon, su, elektrik gibi alt yapı çalışmaları yol altına alınacak ve bin 600 araç kapasiteli otopark inşaatına başlanılacak. Çevreye çirkin görüntü veren 25 salıncağın kaldırılması sırasında zarar gören alanda çimleme çalışması da bitti. AK Parti Çamlıhemşin İlçe Başkanı Ömer Altun, "Cumhurbaşkanımızın çok değer verdiği Ayder'de kentsel dönüşüm başladı. Kanalizasyon, su, elektrik ve yollar yenileniyor. Bu da Ayder'in Davos kimliği alması için başlattığımız çalışmanın ciddiyetini gösteriyor" dedi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Altun, "Önümüzdeki yıl kaplıca da yapılacak. Kamu arazisinde 9 adet apart otel yapılacak. 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir Ayder ile karşılaşacağız. 12 ay turizm potansiyeli olan Ayder, hem yaz doğa turizmi, hem de termal turizm imkânlarıyla dünyanın nadir özellikli turistik yerlerinden biridir. Kentsel dönüşüm projesi içerisinde olan teleferik projesi de Ayder'de büyük değişime sahne olacak" şeklinde konuştu.