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Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor

(KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu programını bitiren öğrenciler, mezun olduktan sonra işsizlik sorunu yaşamıyor. Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, yüzlerce kuyumcu atölyesinin bulunduğu Kahramanmaraş'ın 'dan sonra en büyük üretimi yapan şehir olduğunu belirterek, bu bölümden mezun olan öğrencilerin yeteneklerine göre 7 bin lira maaşla işe başlayabildiklerini söyledi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 12.1.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 17:09
Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor

Kuyumculuk sektörüne nitelikli elemanlar kazandırmak; kolye, küpe, yüzük gibi takıların tasarımdan prototipine kadar kentte üretilmesini sağlamak adına KSÜ, Kuyumcular Odası ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), hazırladıkları 'Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi' projesi ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'na (DOĞAKA) başvurdu. DOĞAKA tarafından projenin onaylanmasıyla 1 milyon 700 bin liralık hibe ile KSÜ'nün Karacasu Kampüsü'ndeki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na 1300 metrekare kapalı alana sahip 2 katlı bir bina yapılıp 3D yazıcı, lazer kesim, lazer kaynak makineleri alınarak Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi kuruldu.

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Bu bölümü bitiren 7 bin lira maaşla işe başlıyor
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