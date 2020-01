Emin Grup organik tarımda büyüyecek

KİMYASAL gübrenin tarım toprağını her kullanımda fakirleştirmesi nedeniyle organik gübre üretiminde yatırım iştahı arttı. Şirketler arka arkaya organik gübre yatırımı yaparken uzun süre kullanılmayan tarım arazilerinin de organik gübre ile tekrar kazanılması sağlandı. Konya'da çorak araziye 4 yıl boyunca organik gübre uygulaması yapan şirketler, bugüne kadar ekim yapılamayan bu arazileri tekrar tarıma kazandırdı.Elbirliği sistemiyle insanları konut ve araba sahibi yapan Emin Group, organik tarım alanında da aynı yöntemle yatırımlar yapmaya başladı. Çok ortaklı modellerle araziler alan Emin Grup, domatesten elmaya, avakadodan muza kadar geniş yelpazede üretim yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün'ün başlattığı çalışmalar tarım alanında da devam ediyor.Şirket, 4 sene önce alınan 4 dönümlük kıraç arazinin 4 yıl boyunca hayvan gübresi ile zenginleştirdikten sonra 370 bin adet elma ağacı dikti. Bu yıl 3 bin ton elma aldıklarını söyleyen şirket yetkilileri. "Arazinin metrekaresini 1.5 liradan almıştık. Şimdi fiyat 4 liraya çıktı" dedi. Emin Group yöneticileri, "Geçmişte kimyasal gübre kullanılıyordu, bunun oranını azalttık. Maliyet açısında da uygun oldu. Bin kamyon gübre döktük ve bundan randıman aldık" diye konuştu.EMIN Grup yöneticileri, tarım dışında da rahmetli Emin Üstün'ün çizdiği rotada yeni yatırımlar yaptıklarını belirtti. Yetkililer, Türkiye'nin her bölgesinde işlenmeyen on binlerce dönümlük arazinin olduğunu belirterek, "İşlenmeyen binlerce dönüm arazi var. Devletin buna yaptırım getirmesi lazım. Çünkü toprak boş kaldığında ülkeye zarar. Biz arazileri toplayıp buna kira verme yoluna gidiyoruz. Konya bölgesinde çok büyük meyve ve domates ekimi olmaya başladı. Bu yatırımlarla ilgili elbirliği sistemi yapıyoruz. Ereğli'nin bir köyü olan Zengen'de Zengen-1, Zengen-2 isimli şirketler kurduk. 100 ortaklı şirketler oldu. Tarlayı kiraladık. Her ay kira ödüyoruz. Bu bölgede 100 bin dönüm boş arazi var. Vatandaş bu arazileri işletmek için büyük paralara ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle de yapamıyor. Çok ortaklı işletmeler modeli işe yarayabilir" diye konuştu.

