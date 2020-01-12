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Havalimanı'ndaki yeni hizmeti öven paylaşımını sildi

Havalimanı'nın yapımına karşı çıkan ve her fırsatta Türkiye karşıtı haberleriyle gündeme gelen İstanbul Havalimanı'nda yolcular için başlatılan yeni hizmeti 'yanlışlıkla' övdüğü haberin paylaşımını Twitter hesabından sildi. Cumhuriyet'in bu tavrı sosyal medyada alay konusu oldu.

Giriş Tarihi: 12.1.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 15:24
İstanbul Havalimanı'ndaki yeni hizmeti öven Cumhuriyet Gazetesi paylaşımını sildi

Marmaray'dan Kanal İstanbul'a, 3. Köprü'den İstanbul Havalimanı'na varana kadar Türkiye'nin yaptığı tüm projelere karşı çıkan, aleyhinde çarpıtma haberler ve propaganda yapan Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların hizmetine sunulan yeniliği övdüğü paylaşımını Twitter'dan sildi.

YOLCULARA HİZMETİ BİLE HAZMEDEMEDİLER

İstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda bekleyen yolcuların dinlenebilmesi için kurulan "sleepod"ları haber yapan Cumhuriyet Gazetesi, yapılan yeniliği yanlışlıkla överek sosyal medyada paylaştı. "İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem! Yolcular rahata kavuşacak" başlığıyla haberi Twitter'da duyuran Cumhuriyet Gazetesi, daha sonra apar topar bu paylaşımını sildi.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

Cumhuriyet Gazetesi'nin bu övgü dolu paylaşımı "yanlışlıkla" yaptığını belirten birçok kullanıcı ilgili paylaşımın silinmesinin ardından gazeteyle alay etti.

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İstanbul Havalimanı'ndaki yeni hizmeti öven Cumhuriyet Gazetesi paylaşımını sildi
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