Siirt’e 100 milyon dolarlık çinko metal tesisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'te Türk- Katar ortaklığıyla kurulacak ve yatırım bedeli 100 milyon doların üzerinde olan "Çinko Metal Külçe Üretim Tesisi"nin temel atma törenine katıldı. Sanayicilerin ihtiyaç duydukları ham maddeyi ithal etmek yerine tesisten kolayca temin edebileceklerini aktaran Varank, "Hakkari'nin çinkosu, Siirt'te külçeye dönüşürken, Türk sanayisine de nefes verecek. Bakanlık olarak üreten, değer katan, istihdam oluşturan tüm girişimcilerimizin yanındayız. Sadece 2019'da 136 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu projeler tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam oluşacak" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ise çinkonun kullanımının inşaat, ulaştırma ve altyapı sektörlerinin çok ötesine geçmeye başladığını belirterek, "Savunma sanayinde, boru ve nakil hatlarının galvanizlenmesinde, otomotide kullanımı mevcut" diye konuştu. Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 145 dönüm alana inşa edilecek ve 102 milyon dolara mal olacak tesiste, ilk etapta yıllık 30 bin ton, tamamlandığında ise yıllık 90 bin ton külçe çinko üretimi gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU