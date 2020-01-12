TOKİ başkanı depremzedeler için sahaya indi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Arnavutluk ziyareti kapsamında depremzedelere destek için futbol müsabakası düzenlendi. Arnavutluk Futbol Federasyonu'nun destekleriyle Profesyonel Arnavut Futbolcular Sendikasınca düzenlenen turnuvada Türkiye, Arnavutluk, Yunanistan ile İtalya milli takımlarının eski futbolcuları yer aldı. Depremzedeler yararına düzenlenen maçlar Başkent Tiran'daki Air Albania Stadı'nda gerçekleşti ve bilet satışlarından sağlanan gelir depremde mağdur olanlarla paylaşıldı. Karşılaşmada, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut da oynadı.Turnuva kapsamında Türkiye- Yunanistan ve Arnavutluk-İtalya yarı finalde karşılaştı. Bakan Murat Kurum, Türkiye-Yunanistan karşılaşması öncesinde futbolcularla sohbet etti, ardından Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve beraberindeki heyetle maçı izledi. Türkiye takımında Rüştü Reçber'in teknik direktörlüğünü yaptığı kadroda, Serdar Kulbilge, Bülent Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Emre Aşık, Faruk Atalay, Hasan Kabze, Mehmet Aurelio, Mehmet Yılmaz, Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Volkan Arslan yer aldı. Yarı finalde penaltılarda Arnavutluk'u yenen İtalya ile Türkiye'yi 1-0 mağlup eden Yunanistan finale yükselen takımlar oldu. Finalde ise İtalya, Yunanistan'ı yenerek turnuvayı kazandı.Türkiye tarafından Arnavutluk'ta yapılacak 500 konut için de işbirliği protokolü imzalandı. Bakan Murat Kurum, bu konutların deprem sonrasında Arnavutluk hükümetinin ülkede yapacağı kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı olacağını söyledi. Projenin ülkede etaplar halinde gerçekleştirileceğini belirten Kurum, "Biz de burada ilk etaptaki 500 konutu gerçekleştirecğiz. Arnavutluk'un yeni yerleşim alanını master plan çerçevesinde ve onların mimari tarzına uygun olarak yapacağız" diye konuştu.İMZA töreni öncesi bir basın açıklaması yapan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 500 konut projesiyle birlikte Arnavutluk'un kentsel dönüşüm noktasında köklü bir değişime yol açacak ilk önemli adımı atacaklarını vurguladı. Başbakan Rama, "Yeni yerleşim alanlarıyla bu proje şehre yeni bir yüz kazandıracak. Bizim şehircilik adına biriken 30 yıllık sorunlarımız var, bunları da Arnavutluk'un 'Geliştirme Fonu'ndan' çözeceğiz" dedi.

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