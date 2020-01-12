TürkAkım Boru Hattı’nın İşletim Aşaması

KIYIKÖY

Rusya'dan Türkiye'ye Karadeniz altından uzanan TürkAkım sistemi en az 50 yıl faaliyet gösterecek şekilde inşa edildi.Boru hattı Türkiye kıyısına Kıyıköy Alım Terminali'nde çıkıyor. Buradan sonra BOTAŞ tarafından inşa edilen birinci kara hattı doğalgazı Türkiye'nin dağıtım şebekesiyle buluşturacak. Gazprom-BOTAŞ ortaklığınca yapılan ikinci kara hattı ise, doğalgazı Avrupa'ya sevkiyatı için Türkiye sınırına taşıyacak.Hatların güvenilirliğini temin etmek için borular birkaç yılda bir hem içeriden hem dışarıdan denetlenecek. Dıştan denetim, sualtında çalışan uzaktan kumandalı cihazlarla yapılıyor.İçten denetim ise, PIG adı verilen Akıllı Boru Hattı İnceleme Gereçleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. PIG'ler, boru hattındaki en ufak değişiklikleri bile saptayabiliyor.Bu inceleme, birkaç yılda bir yapılacak.Açık deniz boru hatları üzerinden 283 bara ulaşan basınç seviyelerinde Kıyıköy Alım Terminali'ne gelecek olan doğalgaz, burada 75 bar basınca düşürülecek.Bu işlem sonrası iki ayrı ölçüm istasyonunda kontrol edilecek olan doğalgaz daha sonra iki ayrı kara hattına pompalanacak.Her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan ilki Türkiye ulusal şebekesine bağlanırken diğer hat ise Avrupa'ya uzanacak.Projeyi yüksek güvenlik ve kalite standartlarına riayet ederek, çevreye ve bölge halkına saygıyla yaklaşarak ve bu sırada proje takvimine bağlı kalarak tamamladık. Her bir boru, her bir kaynak noktası son derece kapsamlı testlere tabi tutuldu. Dolayısıyla inşaat ekibi olarak bizler, işletim ekibimize son derece güvenli bir sistem devrediyoruz.Ben geçmişte Mavi Akım Projesi'nde çalıştım. 15 yıl önceki teknolojik düzeyi ve o zaman kullanılan proje çözümlerini TürkAkım'da kullanılan çözümlerle kıyasladığımda, önceki tüm teknolojiler ve deneyimleri dikkate almakla kalmayıp yeni teknolojilerle de harmanladık diyebilirim. Dolayısıyla TürkAkım, bugüne dek yapılanların tümünden çok daha sağlam bir proje oldu.