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5.3 milyar liralık yatırım başvurusu

Giriş Tarihi: 13.1.2020
5.3 milyar liralık yatırım başvurusu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Geçen senenin üçüncü çeyreğinden itibaren büyüme eğilimindeyiz. Faizler düşüyor. Enflasyon hedefin de altında kaldı. Türkiye 2023'ü, çok sağlam bir sanayi ve teknoloji altyapısıyla karşılayacak" dedi. Varank, sanayicinin üretime daha sıkı sarılması için yenilikçi politikalar geliştirdiklerini, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın bunlardan bir tanesi olduğunu belirtti. Varank, "İlk çağrıya çıktığımız makine sektöründe 5.3 milyar liralık yatırım başvurusu yapıldı. İlk 6 ayda kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları alanlarında yeni başvuruları da ilan edeceğiz" diye konuştu.
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5.3 milyar liralık yatırım başvurusu
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