TİM, Yavru Vatan’ı dünyayla buluşturacak

Türkiye, büyük bir ekonomik izolasyonla karşı karşıya olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ihracatı artırmak için harekete geçti. Yavru vatan Kıbrıs'ta ilk yurtdışı temsilcilik ofisini açan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Kıbrıs'ta üretilen ürünleri dünya ile buluşturacak. Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) işbirliğiyle Lefkoşa'da açılan ofiste, TİM, inovasyon, girişimcilik ve küresel ticaret alanlarındaki deneyimlerini aktaracak ve eğitim çalışmaları yürütecek.TİM Başkanı İsmail Gülle, 83 yıllık ihracat deneyimlerini Kıbrıs'a taşıyacaklarını belirterek, "Dış ticaret mevzuat altyapısından pazara giriş stratejisine, finansmana erişim modellerinden inovasyona, Ar-Ge, dijital dönüşüm, e-ihracat ve girişimcilik alanındaki çalışmalara kadar biriktirmiş olduğumuz know-how'ı, Kıbrıslı soydaşlarımızla, iş dünyamızla daha da ileriye taşımak için buradayız" dedi.KKTC'nin daha fazla üretim ve daha fazla ihracat yaparak yuvadan uçmak istediğini belirten Gülle, "Bu ofis sembolik, tabela ofisi olmayacak. Yapılacak işlere ölçülebilir kriterler koyuyoruz. Burada bir ülkenin kalkınması, gelişmesi için önemli şeyler yapacağız" dedi. Gülle, KKTC'yle yurtdışındaki ilk ofislerini açtıklarına da dikkat çekerek, Türkiye'nin 220 ülkeye ihracat yaptığını, bu ofisin başka ülkelerde de açabilecekleri ofislerin başlangıcını oluşturabileceğini vurguladı.TİM KKTC Ofisi'nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Gülle, şunları söyledi: "İnovasyon Odaklı Mentörlük Programımız İnoSuit'i hayata geçireceğiz. TEB ile işbirliği içerisinde 5 yıldır girişimcilik ekosistemini Türkiye geneline yaymaya çalışıyoruz. Bu ekosistemin Kıbrıs'ta da oluşturulması için çalışacağız. Kıbrıslı firmalarımızı ticaret heyetlerimize dahil edeceğiz."KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise, bu ofisin birçok kapıyı açacak nitelikte olduğunu dile getirerek, "Bizim için ayrı bir gün belki de bir milat. Bugün dünyada yaşanan pek çok acılı olay içinde böyle bir girişimin yapılması farklı bir anlam taşımaktadır. Dünyaya açılan tek kapımız var. Anavatan Türkiye'nin vereceği imkanlarla bunu yaşatmak istiyoruz. İyi ki varsınız" dedi.Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk da, sanayi ve ihracatın geliştirilmesi için bu ofisin kurulduğunu belirtti. KKTC'nin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşmasının yolunun üretmekten ve ihracattan geçtiğini söyleyen Avunduk, şöyle konuştu: "1980'lerde yüzde 50'lerde olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bugün yüzde 6'larda. Bize benzer ada ve turizm ülkelerinde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 35. Potansiyelimizin çok altındayız. Bu da TİM'le işbirliğinde hareket etme gerekliliğini ortaya koydu. 5 yıl içinde ihracatın ithalatı karşılama oranının çift haneli rakamlara gelmesini hedefliyoruz."

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