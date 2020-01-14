Yerli otomobil güvenlikte dünya devleri ile atbaşı

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nin Otomobili, her yıl üye markaların yeni çıkan modellerini güvenlik testine sokarak pazarda araç güvenliği konusunda etki yaratan Euro NCAP'in 5 yıldız seviyesine göre yapılacak. Türkiye'nin zihniyet dönüşümünün sembolü yerli otomobil, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak planlandı. Türkiye'nin Otomobili, 2022 yılında değişecek EuroNCAP standartlarının güvenliğine hazır şekilde kullanıcıya sunulacak.