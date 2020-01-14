Yurtdışı tatilde taksit sayısı 3’e indi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme süresini altı aydan 3 aya indirdi. Seyahat acenteleri bu kararın tatil kredilerine olan talebi artıracağını belirtiyor. Havayolu şirketleri ise kararın sektöre herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağını, bilet satın alanların ise daha programlı bilet alımları yapacaklarını ve erken alıma yöneleceğini söyledi. Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, kararla birlikte yurtdışı satışların yüzde 20 daralacağını öngördüklerini kaydetti. Onaran, kararın tatil kredilerine olan talebi de artıracağını kaydetti. Jolly Tur Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Figen Erkan ise, Kuzey Kırbıs'ın da yurtdışı kabul edildiğini belirterek, "Kıbrıs yurtdışı değil, Yavru Vatan. Burada yurtiçindeki taksit uygulamasının yapılmasını talep ediyoruz" dedi. Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkan Yardımcısı Teoman Tosun, kararın uçak bilet satışlarında herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağını söyledi. Tosun, "Aksine bu karar müşteriyi disipline eder. Yani müşteri tatilini daha erken programlayıp biletini alır" diye konuştu.

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