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9 bini aşkın güvenlik görevlisi için umut ışığı doğdu

Betül ALAKENT Betül ALAKENT Ekonomi
Giriş Tarihi: 15.1.2020
9 bini aşkın güvenlik görevlisi için umut ışığı doğdu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSTGÜVEN A.Ş.'de çalışırken işten çıkarılan Cengiz Taşkın'ın işe dönüş için açtığı davayı kazanması, İBB'de çalışan 9 bini aşkın güvenlik görevlisi için de umut ışığı oldu. Seçimlerin ardından toplu işten çıkarma yapan İBB, işçilerin protesto eylemleri ve halk tepkisinin ardından parça parça işten çıkarma yöntemine gitmeye başlamıştı. Hali hazırda çalışan güvenlik görevlileri, işten çıkarılma endişesi taşıdıklarını belirterek, "Kazanılan davalar güvenimizi artırdı. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu. Öz-Güven Sendikası Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Sipahi, "Eğer istinaf mahkemesinde de olumlu sonuç alırsak bu dava emsal teşkil edecek ve bu şekilde işten atılan birçok arkadaşımız işine dönebilecek" dedi.
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