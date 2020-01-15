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Asgari ücret 2020 ve zammı ne kadar, kaç TL oldu? (AGİ) maaş tablosu burada

Milyonlarca çalışanın merakla araştırdığı ile ilgili son tablo kesinleşti. 'de çalışanlar AGİ ve 2020 Asgari Ücreti oranlarını merak ediyor. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanan (AGİ) tablosuna göre evli, bekar ve çocuklu vatandaşların alacağı zam miktarları merak edildi. Heyecanla beklenen zam oranları uzun süren görüşmelerin ardından Komisyon tarafından belirlenmiş ve yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Bilindiği üzere ücret tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur. Bununla birlikte 2020 Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Peki 2020 Asgari ücret ve AGİ ne kadar? Haberimizde, yeni Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tablosu ve tüm merak edilen soruların cevapların bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 09:26
Asgari ücret 2020 ve AGİ zammı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari Geçim İndirimi AGİ maaş tablosu burada

maaş tablosu ve kimin ne kadar alacağı milyonlarca çalışan için merak konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Asgari ücret ve AGİ zamlarının bilgisini duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan oranları 4.ve son komisyon toplantısıyla belli olmuştu. Çalışan ve çalışmayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren (AGİ) tablosu ise Resmi Gazete'deki yerini aldı. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Asgari ücret brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı. Bakan ayrıca "İşletmelere 75 lira asgari ücret desteği sağlayacağız" dedi. Peki Asgari ücret ne kadar? Evli, bekar ve çocuklu ne kadar alacak? İşte En düşük ve en yüksek AGİ zam oranları ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tablosu!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR? 2020 ASGARİ ÜCRET VE AGİ NE KADAR OLDU?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan 2020 Asgari ücret ve AGİ zam oranları merak ediliyor. Haberimizde; 2020 yılına ait Net- brüt Asgari ücret oranı ve AGİ ücretlerine erişebilirsiniz.

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Asgari ücret 2020 ve AGİ zammı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari Geçim İndirimi (AGİ) maaş tablosu burada
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