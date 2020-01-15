Dolar kuru son dakika – Dolar bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 15 Ocak döviz kurları alış satış fiyatı

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere son dönemde Orta Doğu'da yaşanan ABD-İran gerginliği kurdaki hareketliliği arttırmış ve dolar uzun bir süredir görmediği seviyeleri görmüştü. Ancak daha sonra iki ülke arasındaki gerginliğin azalması ile birlikte tekrardan düşüş eğilimine geçmiş ve eski seviyesini yakalamayı başarmıştı. Bu noktada ellerinde döviz bulunduran vatandaşlar arama motoru üzerinden 'dolar fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? 15 OCAK CANLI DÖVİZ KURLARI

Dolar ve Euro bugün ne kadar? sorusunun yanıtını haberimizin içerisinden bulabilir, son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…