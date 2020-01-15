Türkiye'de olsa kara propagandaya başlamışlardı! Avustralya'da uçuşlar iptal...

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki şiddetli yağış ve fırtınalar nedeniyle Melbourne-TullaMarine Havalimanı'nda seferler iptal oldu. Uçuş için bekleyen yolcular mağdur olurken, Avustralyalılar sosyal medyadan konuyla ilgili binlerce tweet attı.

40 UÇAK HAVALİMANI'NA İNEMEDİ

Melbourne Havalimanı, Victoria eyaletini vuran şiddetli yağış ve fırtınalar nedeniyle birçok seferini iptal etti. Uçuş için bekleyen yolculara havalimanı yetkilileri tarafından kalkış yapamayacakları söylendi. Bir yolcu da pilotun kendilerine 40 uçağın Melbourne Havalimanı'na inemediğini söylediğini ifade etti.

55 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Havalimanında kuvvetli rüzgar sebebiyle 55 uçuş iptal edildi. Havalimanı yetkililerine göre etkilenen uçuşların çoğu Sydney, Canberra ve Launceston şehirlerine oldu.

Melbourne'daki Havalimanı, Avustralya'daki yangınlar sebebiyle oluşan yoğun duman da etkilenmişti.

HAVA KİRLİLİĞİ NEDENİYLE SAHİLLERE GİRİŞLER KAPATILDI

Öte yandan Melbourne'da hava kirliliği nedeniyle havuz ve sahillere girişler kapatıldı, at yarışları iptal edildi, inşaat çalışanlarının açık alanda çalışmasına ara verildi ve bazı tenis maçları iptal edildi.