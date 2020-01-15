Ticaret Bakanlığı 3 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığının "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü tanıdığı kuruluşlara 3 şirket daha eklendi.

Bakanlığın "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, AK-PA Tekstil Pazarlama AŞ, Star Rafineri AŞ ve Taypa Tekstil Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'ye "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi.

Resmi Gazete'nin 19 Temmuz 2019 tarihli sayısında yayımlanan kararla 61 şirkete bu statü tanınmıştı. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statülü şirket sayısı 64'e yükseldi.