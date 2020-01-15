Yeniden yapılandırılan borç 5.2 milyar lira

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının 5 milyar 188 milyon lira olduğunu bildirdi. TBB, "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları Aralık 2019 Aylık Raporu"nu yayımladı. Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 83 adet firma (37 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 5 firma (2 Grup) ile sözleşme imzalandı. FYYS bağıtlanan firmalardan biri enerji, 4'ü turizm sektöründe faaliyet gösteriyor. Söz konusu firmaların 5'i de Marmara Bölgesi'nde bulunuyor. Ekim-Aralık 2019 döneminde 4 milyar 934 milyon lirası enerji, 244 milyon lirası turizm sektörüne ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 5 milyar 178 milyon lira oldu. Kasım-Aralık 2019 dönemi içinde, FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 21 adet firma (10 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 1 firma ile FYYS bağıtlandı. İlgili dönem içinde yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 10 milyon lira olarak kayıtlara geçti.