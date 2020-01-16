Otobüs yangınları sensörle son bulacak

BUGÜN NELER OLDU

Son dönemde otobüslerdeki en büyük tehlike yangınlar oldu. Çok sayıda otobüs alevler içinde kaldı. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın başlattı araştırma raporu tamamlandı. Rapora göre, yangınların ilk nedeni Çin malı elektronik kablolar... Özellikle her koltuğa TV eklenmesi ile başlayan değişimde kullanılan ucuz kablolar yangınların ilk nedeni olarak gösteriliyor. İkinci neden ise sıcak su ısıtıcılar. Orta kapının girişinde yer alan bu ısıtıcılar kapının açılması ile oksijeni alıp yangınları büyüttü. Üçüncü neden ise şoförün arkasında kalan eski tip motorlara aşırı yükleme ve bakımlarının yapılmaması. Bakanlık şimdi 60 bin otobüs için yangın sensör sistemini zorunlu hale getirme kararı aldı.Yaygınlaşacak olan sistem okul servislerinde de zorunlu olacak. Tüm Araç Proje Mühendisleri ve Müşavirleri Derneği Başkanı ve Makine Mühendisi Tufan Turna, kısa sürede bu dönüşümün başlayacağını ifade etti. Kendilerinin de bu alanda çalışmalar yaptıklarını belirten Turna, "Otobüs yangınları uygun servis ve bakımla önlenebilir. Bunun için de yönetmelikler çok önemli" dedi.