Silikon Vadisi’nden 38 milyon dolarlık yatırım Getir’di

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DÜNYANIN en hızlı adrese teslimat yapan ilk uygulaması iddiası taşıyan Getir, Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık yatırım aldı. Yatırım Londra, Paris ve Brezilya gibi dış pazarlar için kullanılacak. Getir'in hikâyesinin, ilk teknolojik girişimi BiTaksi'nin başarısı üzerine kurulu olduğunu belirten Getir'in kurucusu Nazım Salur "Aldığımız yatırımlar, Türkiye'den çıkan bir fikrin elde ettiği başarıları perçinlememize ve yeni pazarlara açılmamıza destek olacak" dedi. Michael Moritz ise Getir'in iş modelini 'Taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumu' na benzetti.