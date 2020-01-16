Türk tekstili zirve yaptı

Türkiye'nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonu olan Dosso Dossi Fashion Show, 2020'ye hızlı bir giriş yaptı. Ocak ve haziran aylarında Antalya'da düzenlediği fashion show'larda ünlü top modelleri podyuma çıkaran ve dünyanın dikkatini Türkiye'ye yöneltmeyi başaran Dosso Dossi Fashion Show, etkinlik ağına Bursa'yı da dahil etti. 8 yıl aradan sonra kış etkinliklerini artık Bursa'ya çeken Dosso Dossi Fashion Show, 10 Ocak'ta şehir merkeziyle Uludağ arasında adeta "tekstil pazarlama" köprüsü kurdu."Business Holiday" iş modeliyle Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarda, 100 ayrı tekstil markasının ürünleri 30 ülkeden gelen 5 bin hazır giyim alıcısıyla buluştu. Konaklamaların Uludağ'daki otellerde yapıldığı etkinlik kapsamında çoğunluğunu Rusya coğrafyasından gelenlerin oluşturduğu konuklar Bursa ve turizm merkezi Uludağ ile tanışmış oldu. Her yıl ocak ve haziran aylarında düzenledikleri etkinlikle Antalya'nın turizmin yanında tekstille de anılmasına büyük katkı sağladıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, şimdi aynı etkiyi Bursa'ya da sağlamak için harekete geçtiklerini belirtti. Kış turizminin tanıtılması adına 30 ülkeden gelen tekstilcilerin Bursa'da olmasının büyük önem taşıdığını belirten Eraslan, "Artık kış etkinliklerimizi Bursa'da yapacağız. Şehir merkezi ve Uludağ arasında yoğun bir takvimimiz oldu. 8 yıl aradan sonra Bursa'ya geri dönmekten mutluyuz. Artık, ünü ülke sınırlarını aşan Türk tekstil sektörünün en büyük organizasyonu olarak operasyon alanlarımızı genişletiyoruz. Tekstilin yanında turizmi de pazarlıyoruz. Güzel Bursa'yı çoğunluğu Rusya'dan gelen 5 bin kişi ile tanıştırdığımız için çok mutluyuz" dedi.

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