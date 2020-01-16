Ucuz konuta 1.5 milyon kişi başvurdu

Hükümetindar gelirliler için aralık ayında müjdelediği ucuz konut kampanyası dün itibarıyla sona erdi. 16 Aralık'ta başlayan başvuru sürecine vatandaşlardan yoğun talep geldi. Dün saat 17:00 itibarıyla Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yapılan başvuru sayısı 1.5 milyona yaklaştı. Banka ya da e-devlet üzerinden konut almak için başvuru yapan vatandaşların 1 milyon 201 bin 140'ı başvuru ücretini yatırdı.Sosyal konuta en büyük talep İstanbul'dan geldi. Toplam 10 bin konutun satışa sunulduğu projeye 352 bin kişi başvurdu. İstanbul'u 70 bin 551 ile İzmir takip etti. Ankara'daki konutlara 16 bin 758, Bursa'daki konutlara ise 53 bin 276 başvuru geldi. Edinilen bilgilere göre, e-devletten başvuru yapanların bugün akşama kadar başvuru ücretini yatırma süresi olduğu öğrenildi.Türkiye genelinde inşa edilecek konutlar için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi Ziraat Bankası ve Halkbank'ın yetkili şubeleri aracılığıyla da kabul ediliyor. Proje kapsamında vatandaşların konut finansmanı artık hem kamu hem de katılım bankaları tarafından sağlanacak.Dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi 240 ay sabit taksitle ev sahibi olabilecek. Konutlar, yatay mimari anlayışıyla mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak inşa edilecek. 2+1 konutlar 894 lira, 3+1'ler ise 1.022 liradan başlayan taksitlerle satılacak. Vatandaşlar, 2+1'ler için 500 lira, 3+1'ler için ise 1.000 lira başvuru bedeli yatırdı. Taksit ödemeleri ise sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak.2+1ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödeme planı oluşturulan konutların fiyatının 140 ila 210 bin TL arasında olması bekleniyor. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecek.

BUGÜN NELER OLDU